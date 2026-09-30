Reúnen festejos por aniversario de Culiacán a casi 20 mil personas en siete días

Los festejos por el aniversario 495 de Culiacán reunieron a casi 20 mil personas durante siete días de actividades culturales, informó la Presidenta Municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal.

La celebración se realizó del 23 al 29 de septiembre e incluyó poco más de 80 actividades, en las que participaron alrededor de 500 artistas.

La Alcaldesa destacó que la asistencia incluyó a niñas, niños y jóvenes, además de familias que acudieron a los distintos eventos organizados como parte de los festejos.

“Es la forma que nosotros como Gobierno tenemos de seguir alentando a la ciudadanía a que siga recuperando sus espacios, a que siga formando parte de todos estos convivios, de todos estos festejos”, señaló.

Consideró que este tipo de actividades también representan una forma de hacer frente a la situación de violencia que atraviesa la ciudad y mantener la participación de la ciudadanía.

“Es también la manera que tenemos nosotros de hacerle frente a lo que estamos viviendo como ciudad y esta resistencia a no bajar la guardia”, expresó.

Los festejos concluyeron el martes 29 de septiembre con una misa y la entrega del Premio Coltzin al Mérito Ciudadano 2026, con lo que se dio cierre a las actividades por el aniversario de la capital sinaloense.