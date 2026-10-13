Reunirán a más de 30 financieras en ferias de crédito en Culiacán y Mazatlán

Más de 30 instituciones financieras ofrecerán créditos para empresas en la Feria de Financiamiento +Capital que organizará la Secretaría de Economía de Sinaloa en Culiacán y Mazatlán, los días 20 y 22 de octubre, respectivamente.

El Secretario de Economía estatal, Diego Armando Aguerrebere Espitia, informó que la dependencia busca concretar más de 100 millones de pesos en créditos en Culiacán y alrededor de 40 millones en Mazatlán, con el objetivo de facilitar recursos a los negocios afectados por la crisis económica que enfrenta Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando comenzó la pugna interna del Cártel de Sinaloa.

“Llevamos dos años muy complicados para la economía sinaloense en general, los últimos meses en específico con comercio y hospitalidad”, señaló.

La primera feria se realizará el 20 de octubre en el Salón 53 de Culiacán, mientras que la segunda será el 22 de octubre en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

Ambos encuentros tendrán un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Aguerrebere Espitia explicó que participarán bancos y financieras no bancarias, con opciones para empresas de distintos tamaños, principalmente micro, pequeñas y medianas, que enfrentan dificultades para acceder a créditos en condiciones competitivas.

“Lo que queremos es que tengan productos competitivos, productos que les sirvan a las empresas”, indicó.

Entre las instituciones bancarias participantes se encuentran Banorte, Banco del Bajío, BBVA, Banregio, Santander, Banamex y Afirme, además de organismos como CONDUSEF, FIDE, FONACOT, Financiera para el Bienestar, FIRA y Red FOSIN.

Asimismo, participarán instituciones financieras no bancarias como Afluencia, Balor Financiera, Consigue tu Crédito, Xepelin, Konfío, Finsus, Finbra, Finamo, Credix, Fluxofin y Linkud Capital, entre otras, ampliando las alternativas disponibles para las empresas sinaloenses.

Agregó que la intención es evitar que los negocios recurran a financiamientos con condiciones que comprometan su estabilidad económica.

El funcionario enfatizó la necesidad de que las empresas cuenten con recursos para mantener sus operaciones e invertir en su crecimiento.

“El dinero urge en la calle, urge que la gente gaste, urge que las empresas inviertan, compren equipamiento, contraten personal y tengan capital de trabajo”, expresó.

Sobre los recursos disponibles, informó que la Secretaría de Economía cuenta con alrededor de 290 millones de pesos mediante el programa Impulso Nafin.

Además, durante la actual administración se han colocado mil 484 millones de pesos a través de Nacional Financiera, mediante mil 315 financiamientos.

Respecto a las condiciones crediticias, detalló que los financiamientos de referencia otorgados mediante Nafin tienen una tasa de interés de 14.75 por ciento y plazos de hasta cinco años.

La dependencia busca que las instituciones participantes ofrezcan tasas de entre 15 y 19 por ciento, aunque las condiciones dependerán de cada producto financiero.

“Nosotros andamos en 14.75, los bancos andan ligeramente arriba”, explicó.

Añadió que buscan que las instituciones participantes presenten alternativas competitivas, tanto en tasas de interés como en otros beneficios para los negocios.

Asimismo, habrá asesoría de Escala MX y atención del Servicio de Administración Tributaria para quienes busquen formalizar sus negocios.

Aguerrebere Espitia indicó que uno de los propósitos es que los recursos lleguen a los negocios antes de la temporada comercial de fin de año, cuando aumenta la demanda de mercancías y servicios.

“Lo que no nos está dando la demanda lo tenemos que conseguir mediante financiamiento”, sostuvo, quien agregó que el Gobierno estatal busca trabajar en conjunto con empresas, comerciantes y restauranteros para impulsar la recuperación económica de Sinaloa.

La Secretaría de Economía también ofrecerá tres conferencias durante las ferias: “Opciones de Financiamiento No Bancarias Prácticas y Oportunas”, a cargo de Hermilo Aceves Burgos, Director General de Consigue tu Crédito; “Afluencia Conecta”, impartida por Alma Aurora Lizárraga Ibarra, Directora General de Corporativo 550 y “El ADN de una Empresa Financiable”, presentada por Santiago Iturbide Herrera, Chief Growth Officer de Finbra.