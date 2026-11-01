$!Revela Diócesis que padre Clemente fue torturado y amenazado de muerte durante su desaparición

El sacerdote Clemente Morales Topete fue privado de su libertad por un grupo de personas desconocidas, quienes lo golpearon, le provocaron quemaduras y lo amenazaron de muerte reiteradamente durante los tres días que permaneció desaparecido, informó la Diócesis de Culiacán.

En una carta circular difundida este domingo 1 de noviembre, el obispo Jesús José Herrera Quiñónez actualizó la situación del párroco de la iglesia Cristo Resucitado, quien regresó por sus propios medios a la casa parroquial el martes 27 de octubre, después de haber sido reportado como desaparecido desde la tarde del sábado 24.

De acuerdo con el documento, el sacerdote fue trasladado a un lugar desconocido, donde sus agresores le exigieron información que, según la Diócesis, desconocía y por la cual no podía ofrecer respuestas.

“Confirmamos que el sacerdote fue levantado por un grupo de personas desconocidas y trasladado a un lugar desconocido, fue golpeado y le provocaron incluso quemaduras graves en su cuerpo, pidiéndole información que él no conocía y por lo cual no podía ofrecer, fue retenido durante tres días en los cuales recibió amenazas de muerte reiteradamente, hasta que lo liberaron el pasado martes”, señala la carta.

La Diócesis detalló que, al regresar a la parroquia, Clemente Morales presentaba múltiples golpes y quemaduras en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a una clínica para recibir atención médica especializada.

Aunque las lesiones no representaban un peligro inmediato para su vida, requerían seguimiento médico. Además, el religioso presenta afectaciones psicológicas y emocionales derivadas de las amenazas que recibió.

Actualmente permanece bajo observación médica y su evolución es favorable, aunque su recuperación requerirá tiempo, cuidados y acompañamiento integral.

La desaparición del sacerdote ocurrió después de que acudiera a una consulta médica en el fraccionamiento Montebello, al sur de Culiacán. Fue visto por última vez alrededor de las 16:00 horas del sábado 24 de octubre y tenía previsto trasladarse a su parroquia, en la colonia La Campiña, donde no llegó. Su localización fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa el martes 27.

En el documento, Herrera Quiñónez señaló que las investigaciones continúan abiertas y que no es conveniente adelantar conclusiones ni difundir información que pudiera comprometerlas.

“Nuestro compromiso es con la verdad. No buscamos alimentar especulaciones, señalar responsables sin pruebas, ni contribuir a la desinformación”, expresó.