Revela Gobierno de Sinaloa deudas de más de $11 mil millones de Malova y Quirino

El Gobierno de Sinaloa reveló que las administraciones de los ex gobernadores Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel dejaron adeudos por más de 11 mil 890 millones de pesos al Estado, no reconocidos oficialmente en la entrega-recepción de 2021.

Durante la presentación del proyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 en el Congreso del Estado, el Secretario de Administración y Finanzas del Ejecutivo, Joaquín Alberto Landeros Güicho detalló que a esa cifra se añaden los 5 mil 251 millones de pesos de deuda a largo plazo que el actual gobierno recibió en 2021, por lo que el monto asciende a 17 mil 141 millones de pesos.

“Las omisiones, sentencias y adeudos heredados de administraciones anteriores, principalmente de los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, suman 11 mil 890 millones de pesos. Si agregamos la deuda a largo plazo reconocida oficialmente en la entrega-recepción en el año 2021 de 5 mil 251 millones de pesos, la deuda heredada por gobierno anteriores asciende a más de 17 mil 141 millones de pesos”.

Landeros Güicho explicó que los más de 11 mil millones corresponden a compromisos que los gobiernos anteriores dejaron sin cubrir y que esta administración ha tenido que enfrentar.

Entre ellos mencionó el pago del aguinaldo 2021, que debía estar presupuestado por la administración de Ordaz Coppel pero no se realizó, obligando al actual gobierno a destinar mil 416 millones de pesos para cubrir a más de 95 mil trabajadores activos y jubilados.

También señaló la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó devolver 2 mil 300 millones de pesos por incentivos cobrados en exceso por el SATES en 2020, durante el gobierno de Ordaz Coppel. Esa restitución equivale al presupuesto anual de obra pública estatal.

A los adeudos del sexenio de López Valdez y Ordaz Coppel se suman las prestaciones retenidas y no enteradas a más de 14 mil 900 trabajadores jubilados, por un monto superior a 2 mil 600 millones de pesos, así como laudos, sentencias e indemnizaciones a proveedores por 1,645 millones, derivados de procesos iniciados en la administración de López Valdez.

Landeros añadió que otra parte del monto heredado deriva del crédito fiscal contra la Universidad Autónoma de Sinaloa, por omisiones en el pago de ISR entre 2015 y 2019, que obligó al Estado a cubrir 2 mil 992 millones de pesos ante el SAT para evitar afectaciones laborales en la institución.

A ello se suman rezagos estructurales que no pertenecen a un solo sexenio, como la falta de aportaciones suficientes al Instituto de Pensiones del Estado, y el fondo de vivienda del ISSSTESIN creado en 1978 y nunca entregado a maestros jubilados hasta esta administración.

El Secretario sostuvo que la administración estatal ha asumido estas responsabilidades con regularidad financiera y que su proyección es que, al cierre de 2027, se habrán pagado 14 mil 272 millones de pesos de la deuda heredada.