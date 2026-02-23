$!Revienta una tubería de 24 pulgadas en el sector sur poniente de Culiacán; prevén restablecer el servicio el martes

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, informó que durante la madrugada de este lunes reventó una línea de 24 pulgadas, lo que dejó sin agua potable a la zona sur poniente de la ciudad y activó un operativo de emergencia en las inmediaciones del Fraccionamiento Finisterra. Debido a la complejidad de las maniobras, el personal de la paramunicipal se encuentra trabajando intensamente en el sitio, estimando que la reparación se prolongue durante todo el día.

Se prevé que el servicio de agua potable se recupere por completo hasta el martes 24 de febrero. Ante esta contingencia, la autoridad municipal hizo un llamado urgente a los habitantes de la zona que aún cuentan con el suministro a utilizar el agua de manera racional y solo para actividades estrictamente esenciales.

Como consecuencia de este hecho fortuito, la Japac anunció que los trabajos de mantenimiento que se tenían programados para realizarse este lunes sobre la Avenida Álvaro Obregón han sido suspendidos hasta nuevo aviso. Con esta decisión, las colonias del sector norte de la ciudad no sufrirán cortes y mantendrán su servicio de agua potable de forma habitual. La paramunicipal lamentó los inconvenientes y pidió la comprensión de la ciudadanía, poniendo a disposición el número de Aquatel 073 y el WhatsApp 6671000406 para atender cualquier duda o comentario relacionado con estas afectaciones.