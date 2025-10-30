$!Revientan huevos y queman libros en Palacio de Gobierno durante protesta contra la reingeniería de la UAS

CULIACÁN._ Un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa montó un plástico con el nombre de Jesús Madueña Molina con pintura blanca y reventó decenas de huevos durante una protesta de trabajadores jubilados, profesores y administrativos este jueves en la explanada del Palacio de Gobierno. En el lugar, mientras se realizaba una conferencia para hablar de diversos temas, se llevó a cabo además quemas de libros y se lanzó sentencia contra del Rector de la UAS por la aprobación de la reingeniería y demás planes que, según los trabajadores activos y jubilados, les afectan. Los trabajadores explicaron que el 15 de julio se les debió de hacer un pago de prima vacacional, pero les dijeron que no había recursos económicos para cumplir con esas obligaciones.

Durante la presentación, Florina García Borges, presidenta de la Asociación de Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, comenzó exponiendo que no han sido atendidas las solicitudes referentes a los salarios por parte de la institución y que sí hay una inversión a otras áreas y un buen sueldo a gente de confianza. “Se le hace muy fácil no cumplir con sus obligaciones, pero sí hay dinero para hacer muchas cosas; contratan la televisión, contratan anuncios, sacan muchos carteles, tiran el dinero a manos llenas; los sueldos excesivos de los funcionarios, siguen metiendo gente de confianza, es el cuento de nunca acabar”, indicó García Borges.

Durante el plantón se entregaron folletos y se podían ver lonas en el suelo exigiendo respeto, alumnos solicitando calidad en aulas y maestros además que con el puño al aire gritaron en contra del Rector Madueña Molina y la situación con la UAS. Además de trabajadores jubilados y activos también asistieron estudiantes de preparatoria y diversas facultades como Derecho, Filosofía y Letras, y Química.

El grupo de alumnos llevó una lona de plástico con el nombre de Madueña Molina pintado y terminaron por arrojarle huevos, gritaron por megáfono y quemaron libros como protesta contra la institución. “Los jóvenes hemos sido muy afectados por este sistema, porque como se dieron cuenta, el día de ayer se hicieron las elecciones para el Consejo Universitario y las mismas direcciones no dejaban a otros compañeros postularse, porque saben que están en contra del sistema de la universidad”, comentó un estudiante.