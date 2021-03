Reviran Alcalde de Navolato y Rector de la UAS al Gobernador por apertura de playas en Semana Santa

Tanto Eliazar Gutiérrez Angulo, Alcalde de Navolato, como Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, opinaron que las playas en Semana Santa deben permanecer cerradas, lo contrario a lo que manifestó Quirino Ordaz Coppel, quien está a favor de su apertura.

El mandatario sinaloense dijo el 3 de marzo que la gente se ha estado comportando y que él estaría a favor de la apertura de las playas de la entidad en Semana Santa, sin embargo el Presidente de Navolato sostuvo que él respeta la opinión del Gobernador, pero no hay condiciones para controlar el gran aforo de personas que se da en esta época del año.

“Respetamos mucho la sugerencia del Gobernador, él nos lo hizo saber, pero le dijimos nosotros que no contamos con las condiciones de contener a tanta gente, sobre todo de Culiacán... sobre todo por la experiencia que se tiene que a Navolato lo visitan casi medio millón de personas en Semana Santa”, manifestó.

“Ni aún con el apoyo del Gobernador, ni con el apoyo que nos ha brindado el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no contamos nosotros con el estado de la fuerza para poder hacerle frente a una situación que estamos seguros se nos va a salir de control. El Municipio de Navolato como Gobierno, la intención es no abrir playas”, sentenció.

Tal y como se informó semanas atrás, la intención es permitir el acceso a los restaurantes y al malecón de Altata, en Navolato, pero como tal, las playas y centros recreativos no estarán abiertos del 28 de marzo al 3 de abril.

“Vamos a dejar abiertos ciertos horarios y ciertos días, con vehículos, con personas en unos horarios, otros días, hay que sí después de las 9 de la noche ni a pie a la gente le vamos a permitir que esté en el malecón, pero en el tema de playas, donde están los centros recreativos, definitivamente no podemos abrir”, lamentó.

Por su parte, Juan Eulogio Guerra Liera, compartió que todas las opiniones son bienvenidas, pero tanto su opinión, como la del Gobernador, son solo eso, opiniones, pero dejó en manifiesto que él no está a favor de la apertura de las playas e invitó a la ciudadanía a cuidarse en estas fechas.

“Hay que especificar primero cuando tenemos opiniones, la opinión puede ser que nos gane la disposición, las ganas, el querer que algo llegue, que ya regrese a su normalidad, mi opinión personal es que creo que las playas deberían de mantenerse cerradas y hay otro factor importante, que es lo que impacta también el aspecto económico y que en lugares como los restaurantes se van a dar cita una gran cantidad de gente, que probablemente eso pudiera ser un foco de contagio”, mencionó.

“Hay que extremar los cuidados, ya llegó la vacuna, estamos viendo que poco a poco esto va avanzando, entonces no nos precipitemos, yo coincido, hay que tomar las medidas, Semana Santa son vacaciones, vacaciones que en muchos de los casos el personal no ha laborado al 100 este año, se ha hecho el esfuerzo por las instituciones y empresas por mantenerles su salario, entonces lo menos es corresponder asumiendo una actitud muy cuidadosa para no contagiarse, contagiar a su familia e impactar negativamente todavía aún más en el aspecto económico”, añadió.