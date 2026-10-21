Revisa Graciela Domínguez avances de IMSS Bienestar con Sheinbaum

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, asistió este miércoles 21 de octubre a una reunión encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar los avances del programa IMSS Bienestar en las 24 entidades del País donde opera este modelo de atención médica.

Al encuentro fueron convocadas las gobernadoras y los gobernadores de los estados incorporados al programa, que busca brindar servicios de salud gratuitos y universales.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Sinaloa, la participación de Domínguez Nava forma parte de la coordinación entre la administración estatal y el Gobierno federal para fortalecer el sistema de salud pública.

Sin embargo, el comunicado no detalla los avances revisados durante la reunión ni los acuerdos específicos para Sinaloa.