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Política

Revisa Graciela Domínguez avances de IMSS Bienestar con Sheinbaum

La Gobernadora de Sinaloa participó en una reunión con la Presidenta de México y mandatarios de los 24 estados donde opera el programa
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/10/2026 17:27
21/10/2026 17:27

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, asistió este miércoles 21 de octubre a una reunión encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar los avances del programa IMSS Bienestar en las 24 entidades del País donde opera este modelo de atención médica.

Al encuentro fueron convocadas las gobernadoras y los gobernadores de los estados incorporados al programa, que busca brindar servicios de salud gratuitos y universales.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Sinaloa, la participación de Domínguez Nava forma parte de la coordinación entre la administración estatal y el Gobierno federal para fortalecer el sistema de salud pública.

Sin embargo, el comunicado no detalla los avances revisados durante la reunión ni los acuerdos específicos para Sinaloa.

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#IMSS Bienestar
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