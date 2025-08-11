$!Revisan condiciones de transporte escolar previo al regreso a clases en Sinaloa

CULIACÁN._ La Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa (DVyT) comenzó este lunes la revisión físico-mecánica de las unidades que prestan servicio de transporte escolar, como parte de las acciones previas al inicio del ciclo 2025-2026.
El titular de la DVyT, Marco Antonio Osuna Moreno, señaló que el objetivo es garantizar que el servicio sea seguro, cómodo y en buenas condiciones para los miles de niños y jóvenes que lo utilizan diariamente para llegar a sus planteles educativos.
“Iniciamos con la revisión mecánica de todos los vehículos que van a transportar a los alumnos a la escuela, se le conoce como transporte escolar, en los diferentes municipios del estado. Esto con el propósito que estén en condiciones de brindar un buen servicio, pero sobre todo que no se ponga en riesgo a ninguno de los escolapios que se trasladan en ese tipo de servicios”, aseguró el funcionario estatal.
“Hoy iniciamos en Culiacán, Mazatlán, Guasave, Guamúchil y Ahome”, dijo.
Indicó que inspectores del Departamento de Supervisión del Transporte Público revisan los sistemas de luces y frenos, el estado de la carrocería, la documentación de las unidades y de los operadores, así como la cobertura y vigencia de las pólizas de seguro.
Osuna Moreno recordó que los permisionarios están obligados a mantener en condiciones óptimas las unidades y contar con operadores capacitados para el traslado de menores, en cumplimiento de la normatividad vigente.