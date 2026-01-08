Revisará CEDH condiciones de vida de niños y jornaleros en Villa Juárez, Navolato

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizará la próxima semana una visita a los campos agrícolas de la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, con el objetivo de supervisar las condiciones de vida de las y los trabajadores del campo, así como la situación de niñas y niños que habitan en cuarterías y guarderías de la zona.

Óscar Loza Ochoa, presidente del organismo, informó que esta visita marcará el inicio de las supervisiones de la CEDH en 2026 y que posteriormente se tiene previsto acudir a los municipios de Elota y, más adelante, a Escuinapa.

“La próxima semana pienso visitar Villa Juárez y la siguiente estaría en Elota. No sé si me alcance el tiempo de este mes para estar también en Escuinapa, pero, si no, la dejaríamos para los primeros días de febrero”, señaló.

Detalló que en Villa Juárez aplicarán un cuestionario especializado para evaluar las condiciones de las cuarterías, tanto de empresas agrícolas como de particulares que subcontratan mano de obra.

Además, revisarán el funcionamiento de las guarderías particulares y las que opera el DIF, especialmente aquellas que atienden a hijas e hijos de jornaleros agrícolas.

“De lo que ahí resulte, puede haber alguna medida cautelar o una recomendación al final, pero eso ya lo veríamos. Nosotros hacemos la visita por nuestra cuenta”, apuntó.

En diciembre de 2025, la Comisión recorrió cuarterías de Ruiz Cortines, en Guasave, donde se detectaron diversas problemáticas que derivaron en acciones inmediatas.

En esta zona, señaló Loza Ochoa, se detectaron casos sensibles, como el de una mujer que había dado a luz recientemente sin contar con condiciones adecuadas para ella ni para su bebé, situación que fue reportada de manera inmediata al DIF municipal.

Asimismo, indicó que identificaron niñas y niños que no asistían a la escuela y personas adultas mayores viviendo en condiciones precarias.

“...no eran ni cuarterías, no alcanzan a llamarse cuartos ni cosas por el estilo; era el patio de una casa donde habían improvisado algo que podía asemejarse a una casa de campaña, con hules negros y una estructura de madera precaria; ahí estaban, sin luz y sin nada”, subrayó.

Loza Ochoa también reconoció que la visita a Villa Juárez se realizará con precauciones adicionales, debido al contexto de violencia que afecta a esta zona agrícola del estado.