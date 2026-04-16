Revisarán protocolos de seguridad en minas tras accidente, informa Gobernador de Sinaloa

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que tras el accidente registrado en una mina de Rosario se revisarán los protocolos de seguridad para fortalecer las medidas de prevención en este tipo de operaciones.

Entrevistado sobre si el caso podría generar reglas más estrictas o si se trataba de un hecho aislado, sostuvo que todo accidente debe analizarse a fondo para conocer por qué ocurrió y evitar que vuelva a repetirse.

“Es un accidente que tiene que registrar las circunstancias de por qué ocurren”, expresó.

Rocha Moya añadió que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya dio instrucciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para revisar de manera puntual los protocolos vigentes en minas.

“Y eso ayer lo dijo la Presidenta, dijo, ya le di instrucciones a la Secretaría del Trabajo para que revisen puntualmente los protocolos”, declaró.

Las declaraciones fueron emitidas mientras continúan las labores de rescate del trabajador atrapado en la mina Santa Fe, en la sierra de Rosario, cuyo paradero aún no ha sido confirmado por las autoridades.