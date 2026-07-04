Revisiones anuales del T-MEC tendrán impacto limitado en Sinaloa, afirma economista

Las revisiones anuales al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, tendrán un impacto reducido en Sinaloa, ya que la economía estatal no depende de sectores exportadores como el automotriz o el electrónico, afirmó Cristina Isabel Ibarra Armenta, presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana.

La economista explicó que el escenario anunciado por Estados Unidos era esperado desde hace más de un año y que los inversionistas ya contemplaban la posibilidad de que el tratado entrara en un esquema de revisiones anuales, por lo que la reacción de los mercados ha sido limitada.

“Para nosotros sí es como algo nuevo, pero para los inversionistas (...) ellos ya tenían descontado este resultado. Es decir, ya se sabía que el T-MEC iba a entrar en este proceso de revisiones anuales”, expresó.

Las revisiones, detalló, se concentrarán principalmente en la industria automotriz, donde Estados Unidos busca endurecer las reglas de origen de componentes como aluminio y otras autopartes para incrementar el contenido regional.

Por ello, dijo, las principales afectaciones se observarán en entidades altamente exportadoras como Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Puebla y Aguascalientes, donde ya se registran ajustes y despidos en algunas plantas automotrices.

En contraste, Ibarra Armenta señaló que el sector exportador sinaloense representa apenas entre 1 y 2 por ciento de la economía estatal y está enfocado principalmente en alimentos, hortalizas, tomate, berries y ganado.

Indicó que la disminución de las exportaciones agrícolas del estado no obedece al T-MEC, sino a la cancelación del acuerdo antidumping para el tomate, lo que encareció su ingreso al mercado estadounidense y redujo la demanda.

“En el contexto del T-MEC, pues nosotros no tenemos como grandes empresas exportadoras que se vean afectadas por el tema electrónico o automotor, pues no es como que nos pegue en ese sentido”.

Ibarra Armenta añadió que la inversión extranjera directa que recibe Sinaloa está relacionada principalmente con la agricultura, el turismo y los servicios financieros, sectores cuya dinámica depende más de factores locales que de las negociaciones comerciales.

“En Sinaloa esa afectación no es porque nosotros ya traemos problemas que no han sido resueltos y ¿el T-MEC a quién le afecta? Por ejemplo, es a Chihuahua, a Coahuila, Jalisco, a estados altamente exportadores”, explicó.

Ibarra Armenta consideró que la economía mexicana ha mostrado resiliencia frente al nuevo escenario y destacó que industrias como la fabricación de equipo de cómputo incrementaron significativamente sus exportaciones, reflejando la capacidad de las empresas para adaptarse a las nuevas condiciones.

Respecto al impacto para la población, explicó que las familias podrían resentir la pérdida de empleos formales en estados con alta concentración automotriz y, en un escenario de mayor incertidumbre, una ligera presión inflacionaria derivada de un posible ajuste en el tipo de cambio.

Descartó que México se encuentre en una posición de desventaja frente a Estados Unidos, pues la cercanía geográfica con el principal mercado consumidor del mundo continúa siendo una ventaja competitiva para el País.