$!Revive Juan José Rodríguez la historia de ‘La banda del automóvil gris’ en su nueva novela

“Fue la primera mafia que se movió aliada con el poder político establecido”, comentó el autor durante la presentación, al recordar cómo los integrantes de aquella banda se hacían pasar por militares para irrumpir en las casas de familias acomodadas de la Ciudad de México entre 1915 y 1916, en plena crisis posrevolucionaria.

Acompañado por el narrador y crítico César Gándara, Rodríguez compartió con el público los orígenes y motivaciones detrás de este proyecto que, más allá de la anécdota criminal, indaga en la degradación de los ideales revolucionarios y en la manera en que el poder y la violencia han moldeado la historia nacional.

Con una mezcla de historia, memoria y reflexión literaria, el escritor mazatleco Juan José Rodríguez presentó en la Feria Internacional del Libro de Culiacán su más reciente novela, El inextricable caso de La banda del automóvil gris, publicada por Grijalbo y Penguin Random House, una obra que revisita uno de los episodios más enigmáticos del México de principios del siglo XX: el surgimiento de una banda de asaltantes protegida por el poder militar y político durante la Revolución.

El inextricable caso de La banda del automóvil gris entrelaza personajes históricos como Emiliano Zapata, Juan José Tablada y los verdugos de la Decena Trágica con figuras de ficción que representan las tensiones entre el idealismo y la corrupción. Rodríguez explicó que en la novela el automóvil es símbolo de modernidad, lujo y progreso, y se convierte en una metáfora del crimen impune y de la connivencia entre el poder político y el económico.

Relató que parte de su investigación surgió al revisar archivos, crónicas y versiones cinematográficas del caso, especialmente la célebre película muda La banda del automóvil gris (1919), dirigida por Enrique Rosas, que reconstruye los hechos y sirvió como punto de partida para su narración.

“En aquel tiempo el automóvil era una novedad tecnológica, un objeto de deseo y de estatus. Pero en manos equivocadas se transformó en herramienta del crimen, como ahora lo es la tecnología digital para el delito organizado”, explicó Rodríguez.

La novela recupera esa idea del vehículo como símbolo del tránsito del País hacia la modernidad y la pérdida de la inocencia.

“México estaba tratando de resurgir entre ideales traicionados y ambiciones desbordadas”, añadió.

Durante la charla, el comentarista César Gándara, destacó que el libro se mueve entre la crónica, la ficción histórica y el periodismo narrativo, retomando las lecciones de autores como Salvador Novo, Luis González y González, y los cronistas Arturo Trejo Villafuerte y Nacho Trejo, a quienes Rodríguez dedica la obra.

“Es una novela que puede leerse como una crónica sobre la Revolución, pero también como una reflexión sobre la memoria familiar y la relación entre pasado y presente. Hay un periodista contemporáneo que investiga los hechos de hace un siglo y termina descubriendo vínculos personales con ese pasado”, señaló.

Esa estructura, añadió, permite a Rodríguez tender puentes entre distintos géneros y tiempos narrativos.

“Hay momentos de investigación periodística, pasajes autobiográficos y fragmentos que recuerdan al mejor periodismo cultural mexicano. El protagonista, un periodista que indaga sobre la banda, también se confronta con los dilemas del oficio: la relación con el editor, la necesidad de verificar fuentes y la tensión entre la denuncia y la prudencia, algo que hace de esta obra una especie de homenaje al periodismo”, comentó.

Rodríguez, quien ha desarrollado su trayectoria literaria y periodística, recordó que su vocación se formó desde muy joven en medio de historias familiares y del contacto con los cronistas de su generación.