Revoca Teesin acuerdo sobre dinero para campañas electorales

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) revocó por unanimidad el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) sobre la distribución del dinero público que recibirán los partidos políticos para sus campañas, al detectar errores en la forma de calcular y repartir los recursos.

La decisión se tomó tras resolver un recurso presentado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que señaló inconsistencias en los cálculos y en la aplicación de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa.

Entre los problemas detectados, el tribunal señaló que el IEES utilizó un criterio para calcular el dinero destinado a las actividades ordinarias de los partidos, pero aplicó una fórmula distinta para determinar cuánto recibirían para sus campañas electorales.

Además, cuestionó la forma en que el instituto calculó el financiamiento para las campañas, pues la operación utilizada no corresponde a lo que establece la ley. Esta señala que cada partido debe recibir para sus campañas un monto equivalente al 50 por ciento del dinero que le corresponda para sus actividades ordinarias durante el año de la elección.

El tribunal también encontró problemas en la distribución de una parte de los recursos que debe repartirse en cantidades iguales entre los partidos. En ese cálculo, el IEES incluyó a partidos de reciente registro sin considerar las reglas especiales que les corresponden. También contempló a las candidaturas independientes como si fueran partidos políticos, sin explicar adecuadamente por qué aplicaba ese criterio.

Otra de las observaciones fue que el instituto electoral no explicó con suficiente claridad cómo hizo los cálculos, por qué utilizó distintos criterios para repartir el dinero ni cómo debía proceder en caso de que se registraran candidaturas independientes.

Ante estas inconsistencias, el Teesin consideró que los señalamientos del PRI eran fundados y revocó el acuerdo identificado como IEES/CG025/26.

El tribunal ordenó al IEES elaborar un nuevo acuerdo en un plazo de 10 días hábiles, en el que corrija los cálculos y atienda los criterios establecidos en la resolución.