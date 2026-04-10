Revoca Tribunal resolución del IEES y ordena investigar a fondo denuncia contra Imelda Castro

Por considerar que no se realizó una investigación exhaustiva, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa revocó por mayoría de votos la resolución del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que declaraba la inexistencia de infracciones atribuidas a la Senadora por Morena Imelda Castro Castro.

En sesión pública celebrada este 10 de abril de 2026, el órgano jurisdiccional determinó que la autoridad administrativa electoral falló en su deber de analizar de manera completa y robusta el caudal probatorio presentado por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

En el proyecto, a cargo de la Magistrada Aída Inzunza Cázares, se detalló que el IEES omitió pronunciarse sobre un vasto material consistente en 444 fotografías, 21 videos y tres transcripciones aportadas por los denunciantes.

Asimismo, se señaló que el Instituto no realizó las indagaciones solicitadas sobre el presunto uso de recursos públicos para los eventos denunciados.

En los casos donde sí hubo diligencias, el personal se limitó a verificar la existencia de ligas electrónicas, pero no constató la información contenida en ellas ni asentó elementos que dieran convicción sobre los hechos.

El Magistrado Presidente, Édgar Donato Vega Márquez, explicó que no basta con una visión parcial, sino que se requiere un análisis contextual y completo para no violar los principios de justicia.

“Lo solicitado no es menos de lo que se le pide si no lo que realmente le solicitaron, cosa que no hizo”, subrayó Vega Márquez.

El Magistrado Luis Alfredo Santana Barraza, emitió un voto particular en contra, argumentando que las conductas denunciadas ocurridas entre enero y noviembre de 2025 carecen de inmediatez con el proceso electoral que inicia hasta diciembre de este año.

Santana Barraza sostuvo que las publicaciones de la Senadora sobre actividades legislativas gozan de una presunción de licitud y que exigir una investigación financiera sin indicios mínimos de un nexo electoral vulneraría la seguridad jurídica.

Pese al disenso, la mayoría del Pleno ordenó al IEES emitir una nueva resolución en un plazo de 10 días hábiles.

En este nuevo fallo, la autoridad administrativa deberá realizar las diligencias necesarias para agotar la investigación de los hechos denunciados, que incluyen presuntos actos anticipados de campaña y promoción personalizada.

“El efecto es regresarlo y que haga ese estudio y análisis para que pueda, de una manera argumentativa, motivada y fundada, emitir una resolución de fondo”, concluyó Vega Márquez.