$!Revoluciona método ERAS la práctica quirúrgica en Sinaloa

Desde hace un par de años, los quirófanos han sido testigos de una verdadera revolución médica que busca cambiar radicalmente la experiencia del paciente con el protocolo ERAS, que por sus siglas en inglés significa Recuperación Mejorada Después de la Cirugía.

Este método permite que las personas vuelvan a su hogar en tiempo récord, minimizando el impacto físico de una intervención mayor.

Ricela Guadalupe Atondo Valenzuela, anestesióloga del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa, explicó que entrar a cirugía tradicionalmente significaba pasar días en cama, alimentado por suero y enfrentando una recuperación lenta y dolorosa.

“Son directrices, lineamientos y protocolos que se diseñan a partir del estudio sobre el trauma quirúrgico. El trauma va a depender totalmente del tipo de intervención; una vez establecido, se realiza un protocolo o se aplican conocimientos fisiológicos en el pre, trans y posoperatorio para acelerar la recuperación, mejorar la calidad de vida del paciente, regresar a una nutrición en un tiempo adecuado y, obviamente, disminuir el dolor”, apuntó Atondo Valenzuela.

Según la anestesióloga, el éxito de ERAS radica en preparar y tratar al cuerpo de forma óptima para mitigar el estrés metabólico durante la operación.