Señaló que se ha llegado a un nivel muy superficial de tratar las cosas sin posibilidad de avanzar, por lo que urgió a crear un registro estatal de desapariciones.

“Necesitamos por el bien de Culiacán y de Sinaloa crear un registro en el cual podamos confiar todos, pero cuando aparece alguien e inmediatamente poner él ya apareció y poder decir quiénes no están con nosotros”.

“Creo que no lo hemos puesto en la mesa, porque en México no hay ningún tema, que no podamos resolver si trabajamos juntos o si hay gobierno no, no existe incluyendo el de la violencia. Entonces yo creo que no nos hemos propuesto. Yo creo que hemos llegado a un nivel muy superficial de tratar las cosas y así nunca vamos a avanzar, hay que entrarle a las cosas”.