Ricardo Madrid pide respeto al Congreso de Sinaloa, luego de señalamientos de Estrada Ferreiro

Respeto por parte de Jesús Estrada Ferreiro para el Congreso de Sinaloa y sus integrantes, es el llamado que hace el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Ricardo Pérez Madrid, así como de los diputados y diputadas al Alcalde de Culiacán, para que sea el trabajo por la ciudadanía del municipio y del estado el que prevalezca, respetando cada quien sus funciones y responsabilidades.

“Esa ha sido la expresión del Presidente, yo lo digo no abiertamente, no comulgo con eso, lo repruebo porque creo que sobre todo debe haber respeto, debe haber civilidad, debe haber diálogo, acuerdo y concertación, de ningúna manera estoy de acuerdo de su manera de expresarse, pero él tendrá que responder por sus actos”, declaró.

Lo anterior debido a que el Presidente municipal de Culiacán ha realizado una serie de declaraciones con denostaciones directas a algunos integrantes de la actual legislatura, este martes se refirió a Feliciano Castro Meléndrez como líder de pandilla, luego de la aprobación del descuento en el cobro del agua a personas pensionadas, jubiladas, discapacitadas y de adultas mayores.

“Solamente hacer un llamado a que nos conduzcamos con respeto, conduzcamos de acuerdo a lo que estamos buscando que a Sinaloa y a Culiacán le vaya bien, no perdamos la ruta de eso y delimitemos las exigencias correspondientes, jurídicas o legislativas, hay una normativa, una estructuración y un órden jurídico abiertos a que eso venga y que el Presidente haga los procedimientos que considere en apego a derecho”, agregó.

Ante todo, pidió, que no se pierda el respeto a las instancias y a los actores, por lo que invitó al Presidente municipal de Culiacán a dirigirse al Congreso de Sinaloa como las expresiones van del Poder Legislativo al Ejecutivo municipal, de igual manera al referirse a cualquiera de los diputados y diputadas que integran la 64 Legislatura.

“”Nosotros hemos hecho un razonamiento de por qué aprobar esa iniciativa, por qué estar de lado de la gente que necesita ese apoyo, lo hemos enmarcado por un documento que ha pasado por el Pleno y que ha sido apoyado, que tenía los argumentos suficientes para prevalecer”, indicó el priista.

El Alcalde de Culiacán tiene derecho de hacer observaciones, dijo el líder del PRI en el Congreso de Sinaloa, sin embargo, pidió ser serios, claros y apegados a la legalidad, si Estrada Ferreiro decidió promover una acción de inconstitucionalidad, lo cual desde el Poder Legislativo se respeta y no se hacen comentarios al respecto.

“Si el Presidente decide llevar a cabo una controversia constitucional, adelante bienvenida, que se revise ante los órganos y las instancias correspondientes y ahí están los elementos suficientes de que este Congreso, 64 Legislatura, está trabajando iniciativas a favor de la ciudadanía y la gente que necesita un apoyo para salir adelante”, manifestó.

Madrid Pérez enfatizó que no se debe perder de vista la investidura que representan las y los legisladores, así como el Presidente municipal y que las personas están viendo su actuar, que desea ver resultados y no peleas o denostaciones de carácter personal que no abonan en nada a lo que la ciudadanía quiere y demandando a sus representantes.

Ante la acusación de que desde el Congreso se ha golpeado la carrera política de Estrada Ferreiro, que se dijo estar interesado en la senaduría, el coordinador del PRI destacó que no son momentos de discutir esas miras políticas, sino que hay responsabilidades que sacar adelante y que en su momento que se tengan que discutir esos temas, se hará.

“Falta mucho para las elecciones, en su momento que cada quien determine y que juegue en el ámbito político electoral como deba jugar, en este momento nos corresponde actuar en la investidura que tenemos, él como Alcalde y nosotros como diputados, siempre en apego a la normatividad, transparencia e insisto, con respeto, el respeto no debemos de perderlo y que esa sea la primicia con la que nos conduzcamos”, concluyó.