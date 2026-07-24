Ricardo Madrid recorre el sur de Sinaloa y se reúne con habitantes de Escuinapa y Rosario

En el marco de su recorrido por Sinaloa, Ricardo Madrid, Aspirante a Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, realizó una gira por los municipios de Escuinapa y Rosario, donde sostuvo reuniones con habitantes, comerciantes y productores para conocer las principales necesidades de la región.

Durante su visita, recorrió el Mercado Municipal de Escuinapa, visitó comercios del centro de la ciudad y se reunió con familias, así como con productores y vecinos de distintas comunidades. Posteriormente encabezó encuentros ciudadanos en El Rosario y visitó la comunidad de Cacalotán y localidades cercanas.

En los encuentros, los asistentes expusieron temas relacionados con la economía familiar, el desarrollo regional y las afectaciones que ha enfrentado el sector agrícola, particularmente los productores de mango, quienes han resentido los efectos de las condiciones climáticas.

“Yo no me detengo a ver qué hace uno o el otro. Hoy vengo a ponerme a sus órdenes, pero también a ver si me dan la oportunidad de escuchar lo que ustedes sienten, lo que ustedes viven y lo que ustedes tienen que decir”, expresó.

Ricardo Madrid señaló que este tipo de recorridos tienen como propósito recoger las inquietudes de la población y conocer de primera mano los problemas que enfrentan las comunidades.

Respecto al sector agrícola, destacó la importancia de impulsar políticas públicas que permitan atender los efectos del cambio climático en la producción del campo.

“Qué bueno que tenemos las presas Picachos y Santa María, y que vamos a mejorar y cuidar el recurso con la red hídrica, lo que permitirá incorporar alrededor de 40 mil hectáreas más a la producción. Pero la pregunta es: ¿qué vamos a producir? porque el tema ya no es si el mango da o no da, o en qué precio lo vamos a vender; el problema es el frío, y el frío no lo podemos resolver con ninguna política pública”, comentó.

Durante su gira, el aspirante reiteró que continuará realizando recorridos por distintos municipios de Sinaloa para mantener el contacto con la ciudadanía y escuchar sus planteamientos.