El candidato del Partido Encuentro Solidario a la gubernatura de Sinaloa, Ricardo Arnulfo Mendoza, reveló que la decisión de vestir un chaleco antibalas se le ocurrió porque el mismo día del segundo debate de candidatos del IEES, tuvo una visita que le impacientó.

Mendoza, en charla con Noroeste explicó que una persona se le acercó para decirle que iba de parte del equipo de campaña de Rubén Rocha Moya, candidato de la alianza Morena-PAS, para sugerirle que alguien “muy poderoso” le mandaba decir que hiciera lo mismo que Tomás Saucedo Carreño, el ex candidato a la Gubernatura del Partido Verde Ecologista de México, quien hace un par de semanas se salió de la competencia para apoyar a Rocha Moya.

“Lo que a mí me dio cierta inseguridad fue una visita que me hizo una persona del cuartel de campaña, donde me dice que va de parte de Rubén Rocha Moya, y textualmente me dice que hay una persona muy poderosa que me pide que me retire de la candidatura, y haga lo mismo que Tomás Saucedo”, dijo.

“Es lo mismo, significa lo mismo, que me retire y que haga lo mismo que Tomás Saucedo, y que a cambio de eso, voy a tener un buen puesto en gobierno”.

Mendoza explicó que él lo interrumpió para señalarle que no tenía interés en ningún puesto ni en saber de esa persona poderosa.

“Nada más te hago saber que nosotros somos los candidatos de la dignidad y vamos a continuar haciendo campaña hasta el final, no estamos buscando ningún puesto ni estamos buscando nada que no sea la participación digna, le dijimos y ya la persona se retiró”, explicó.

El candidato del PES dijo que la denuncia la interpuso el mismo 25 de mayo antes de ir al debate, y fue para que sean investigados Rocha Moya, su aliado Héctor Melesio Cuén Ojeda, Mario Zamora Gastélum, de la alianza PRI, PAN y PRD, y Sergio Torres Félix, del Movimiento Ciudadano.

“¿En base a qué? en base a que están utilizando recursos económicos, materiales y humanos en su campaña, de manera desproporcionada, que no corresponden al financiamiento público de un candidato y que además tenemos la información de que esos recursos no están fiscalizados, son muchos recursos”, dijo.

Dijo haber proporcionado a la Fiscalía General de la República para que se investiguen esos delitos electorales y de delincuencia organizada.

“Eso a mí me hace sentirme inseguro, en mi persona y además, el chaleco a mí me lo regaló la policía de Sinaloa, ahora después de cuando me... después del 25, yo lo que hago es que voy y lo rotulo (el chaleco), porque también no quiero generar como miedo, donde yo ande, andar con un equipo así, yo le pongo que es del PES y Gobernador, si yo no lo tengo ninguna letra, la gente hasta se puede asustar”, consideró.

“Me tengo que proteger, porque ya viste cómo asesinaron a una persona en Cajeme, luego asesinaron a otra candidata, entonces es un llamado, mi actitud, el haberme hecho de un chaleco antibalas, es para que el gobierno federal y el gobierno estatal, ante este llamado, intervengan para que tengamos elecciones pacíficas, elecciones, limpias, porque hemos tenido candidatos que no los dejan hacer campaña en algunos lugares, eso también es grave”.

Reveló que hay lugares en Navolato, unas 15 comunidades, o en Angostura en donde no se puede llegar a hacer campaña.

“Llegan dos o tres camionetas con gente armada, les piden que se retiren, que ahí no pueden hacer campaña, que se tienen que retirar, no sabemos si en esos lugares se van a instalar casillas, entonces tenemos que denunciar estas situaciones, porque cada tres años, cada seis años se hacen elecciones para vivir mejor”, expresó.

“Yo pedí la intervención del IEES, denuncié estas situaciones electorales, el tema de los recursos, y no iniciaron ninguna investigación, por eso es que yo ya di el paso a la FGR”.

Lamentó que ya casi llegue el día de la votación y que todo siga igual.

“Yo invito al gobierno federal y al gobierno estatal, que garanticen las elecciones que sean pacíficas”, agregó.

El chaleco blindado, con placas especiales, tiene un costo cercano a los 30 mil pesos.