$!Rinde protesta comité del Stasac para el periodo 2026-2029 que encabezó Homar Salas

El Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, que encabezaba Olmes Homar Salas Gastélum, asesinado el pasado 30 de abril, rindió protesta este viernes 15 de mayo para el periodo 2026-2029. La ceremonia se realizó en el salón FigloSTASE, donde los integrantes del nuevo comité asumieron formalmente sus cargos para el próximo trienio.

Aunque Homar Salas fue electo como secretario general, su ausencia marcó el acto, al igual que la del secretario de Deportes electo, Benjamín Olivares Reyes, también asesinado en el ataque ocurrido el 30 de abril. En la mesa del presidium fueron colocadas fotografías de ambos dirigentes, y antes del inicio del evento los asistentes guardaron un minuto de silencio en su memoria y observaron un video sobre la trayectoria sindical de Homar Salas y su interés por dirigir el Stasac desde 2022. En representación del comité entrante, la secretaria de Finanzas, Ana Cecilia Carrillo, afirmó que el proyecto sindical continuará en marcha y que el principal compromiso será mantener la unidad y defender los derechos laborales de los trabajadores municipales.

“Su inquebrantable espíritu de luchas y de no doblarse ante la adversidad, fueron un año para ganarse la confianza de las y los trabajadores. Encabezar esta nueva etapa en nuestra vida sindical era para él un orgullo”, expresó durante su mensaje ante los agremiados. “Este proyecto no nació de la casualidad, se construyó paso a paso con los sacrificios, con la diaria, pero sobre todo con la profunda convicción de defender los derechos de esta gran familia de estazar, de defender los derechos con mucha responsabilidad”. El secretario general saliente, Julio Enrique Duarte Apán, señaló que la jornada debió celebrarse con Homar Salas y Benjamín Olivares al frente del comité, pero sostuvo que la organización debe continuar y seguir fortaleciendo al sindicato.