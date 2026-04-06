$!Rinde protesta Comité Directivo de la BMA Capítulo Sinaloa para el periodo 2026-2028

El pasado viernes 20 de marzo de 2026, en el Hotel Lucerna, se llevó a cabo la toma de protesta del Comité Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), Capítulo Sinaloa, para el periodo 2026-2028, en un acto que reunió a destacadas figuras del ámbito jurídico y académico.
La ceremonia fue encabezada por la presidenta del Consejo Directivo Nacional, Ana María Kudisch Castelló, quien tomó protesta a los integrantes del nuevo comité. Durante el evento, el coordinador nacional de capítulos, Eduardo Tapia Zuckerman, y el coordinador regional, Roberto Bravo Romo, dirigieron mensajes de respaldo, destacando la importancia de fortalecer la labor jurídica organizada en las entidades.
La clausura estuvo a cargo del doctor Juan Zambada Coronel, mientras que entre los asistentes destacó la presencia del magistrado Iván Chávez Rangel, así como autoridades y representantes de distintos colegios de profesionistas.
El Comité Directivo quedó integrado por Braulio Germán Leyva Gutiérrez como presidente; Jazmín Anabel Salas Beltrán, vicepresidenta; Valeria Hernández Carrillo, secretaria; Jesús Herbert Aldana Paniagua, tesorero; además de María Guadalupe Ayón Núñez y Germán Aliyeri Leyva Beltrán como vocales. En la subsede Mazatlán estará Manuel Alonso Romo Rivera, y como enlace con la Fundación de la BMA fue designada María Amparo Verdugo Ochoa.
Al finalizar el acto protocolario, se realizó un brindis conmemorativo y posteriormente los asistentes acudieron al restaurante El Grill, donde compartieron una cena para celebrar la integración del nuevo comité.