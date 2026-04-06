$!Rinde protesta Comité Directivo de la BMA Capítulo Sinaloa para el periodo 2026-2028

El pasado viernes 20 de marzo de 2026, en el Hotel Lucerna, se llevó a cabo la toma de protesta del Comité Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), Capítulo Sinaloa, para el periodo 2026-2028, en un acto que reunió a destacadas figuras del ámbito jurídico y académico.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta del Consejo Directivo Nacional, Ana María Kudisch Castelló, quien tomó protesta a los integrantes del nuevo comité. Durante el evento, el coordinador nacional de capítulos, Eduardo Tapia Zuckerman, y el coordinador regional, Roberto Bravo Romo, dirigieron mensajes de respaldo, destacando la importancia de fortalecer la labor jurídica organizada en las entidades.

La clausura estuvo a cargo del doctor Juan Zambada Coronel, mientras que entre los asistentes destacó la presencia del magistrado Iván Chávez Rangel, así como autoridades y representantes de distintos colegios de profesionistas.