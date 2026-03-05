$!Rinde protesta Édgar Emmanuel Campos como Comandante de la 9ª Zona Aérea Militar en Culiacán

El General de Ala piloto aviador de Estado Mayor, Édgar Emmanuel Campos Martínez, asumió este jueves el mando de la 9ª Zona Aérea Militar, durante una ceremonia protocolaria realizada en las instalaciones ubicadas junto al Aeropuerto Internacional de Culiacán. El acto oficial incluyó la toma de protesta, posesión del cargo y protesta de bandera del nuevo comandante, en un evento encabezado por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acompañado por autoridades civiles y militares. Durante la ceremonia también se formalizó el cambio de denominación de la sede aérea, que anteriormente operaba como Base Aérea Militar No. 10, y que a partir de ahora funcionará como 9ª Zona Aérea Militar, con nuevas responsabilidades dentro de la estructura de la Fuerza Aérea Mexicana.





Campos Martínez es originario de Minatitlán, Veracruz, e inició su formación militar en el Colegio del Aire, donde cursó estudios en la Escuela Militar de Aviación, egresando como subteniente de Fuerza Aérea y piloto aviador militar. A lo largo de su carrera ha recibido capacitación especializada en paracaidismo, entrenamiento táctico y vuelo por instrumentos.





También cuenta con formación académica en administración militar en la Escuela Superior de Guerra y una maestría en Administración de Negocios con especialidad en Finanzas cursada en la Universidad del Valle de México. Entre su preparación profesional destaca además la certificación como piloto de helicóptero MD 530F, obtenida en la compañía McDonnell Douglas en Phoenix, Arizona, así como diplomados en derechos humanos y desarrollo humano impartidos por las Fuerzas Armadas. Dentro de su trayectoria ha ocupado distintos cargos operativos y administrativos, entre ellos comandante de escuadrones aéreos, comandante de bases de operaciones y responsable de áreas de adiestramiento, logística e instrucción dentro de la Fuerza Aérea Mexicana.



