Culiacán
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Política

Rinde protesta en el Congreso de Sinaloa suplente de Diputado Pedro Villegas Lobo

Con este cambio, Vicente Fernández Escobar ocupará la curul que dejó vacante el ahora Diputado con licencia.
Damaris Palomares |
15/10/2026 13:37
15/10/2026 13:37

El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la licencia definitiva del Diputado Pedro Alonso Villegas Lobo para separarse de su cargo, y tomó protesta a su suplente, Vicente Fernández Escobar, quien se incorporó a los trabajos de la 65 Legislatura.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, 15 de octubre, las y los Legisladores avalaron la solicitud de Villegas Lobo, quien pidió separarse del cargo para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la selección de coordinadores federales y municipales.

Tras la aprobación, el Congreso llamó a Vicente Fernández Escobar para asumir la diputación, por lo que rindió protesta ante el Pleno y quedó formalmente incorporado a las actividades legislativas.

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