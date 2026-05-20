$!Rinde protesta Julio César Islas Sánchez como nuevo Comandante de la Novena Zona Militar

El General de Brigada Julio César Islas Sánchez rindió protesta como nuevo Comandante de la Novena Zona Militar durante una ceremonia realizada este miércoles en las instalaciones militares de Culiacán.

El acto protocolario fue encabezado por el Comandante de la Tercera Región Militar, Héctor Ávila Alcocer, y contó con la presencia de la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, así como de la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Con este relevo, Islas Sánchez asume la responsabilidad de coordinar las labores militares en Sinaloa, en sustitución del General Santos Gerardo Soto, quien ocupaba el cargo desde el 1 de agosto de 2025.

La ceremonia de toma de protesta forma parte de los movimientos internos realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional para la rotación de mandos en distintas regiones del País.