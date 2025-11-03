Rinde protesta suplente de regidora morenista en Culiacán

Leslie Soto Berrelleza rindió protesta como regidora suplente de Morena, luego de que Itzel Margarita Estolano Ibarra solicitara licencia por tiempo indefinido, sin goce de sueldo.

La toma de protesta se realizó durante una sesión extraordinaria de Cabildo en la que participaron únicamente nueve regidores, sin la presencia del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

De acuerdo con su currículum, Soto Berrelleza estudió Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Entre los cargos que ha desempeñado se encuentra el de secretaria de la Delegación de Programas para el Desarrollo del Bienestar junto al ahora Alcalde Juan de Dios Gámez.

Donde, según su ficha profesional, sus funciones incluían “recibir documentos y redes sociales”.

Asimismo, de abril a junio de 2025 fue jefa del Departamento de Gestiones de la Secretaría de la Presidencia en el Ayuntamiento de Culiacán.

Por su parte, Estolano Ibarra, licenciada en Trabajo Social, se integró al Cabildo en noviembre de 2024.

Antes de su designación, laboró como mesera y posteriormente como servidora de la nación en la Delegación de Bienestar del Estado de Sinaloa de enero de 2021 a junio de 2022.

Durante la administración de Juan de Dios Gámez Mendívil como Alcalde sustituto, en 2022, fue nombrada jefa del Departamento de Estrategias Digitales del Ayuntamiento de Culiacán.