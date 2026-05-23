$!Rinden honores a Rafael Buelna Tenorio en el 136 aniversario de su natalicio

CULIACÁN._ En el marco del 136 aniversario del natalicio del General Rafael Buelna Tenorio, conocido históricamente como “El Granito de Oro”, autoridades civiles y militares de Sinaloa encabezaron una serie de actos cívicos para honrar la memoria y el legado del joven revolucionario mocoritense. La jornada conmemorativa inició en la explanada de Palacio de Gobierno, donde José Ismael Inzunza Sosa, jefe de la Oficina de la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, encabezó el evento en representación del Poder Ejecutivo.

Durante la ceremonia, se procedió al izamiento de bandera a toda asta y la entonación del Himno Nacional Mexicano, con el fin de recordar la trascendencia de Buelna Tenorio en la historia del estado y del País. En representación de los distintos poderes y niveles de gobierno, asistieron al acto Karina Isabel Franco Meza, secretaria de la Comisión de Cultura Física y Deporte, por parte del Congreso del Estado; Luis Alberto Sáinz López, en representación del Poder Judicial; Paola Sauceda, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Culiacán, en representación de la Alcaldesa interina Ana Miriam Ramos.

Posteriormente, la comitiva oficial se trasladó a la Rotonda de los Sinaloenses Ilustres. En este recinto, los funcionarios montaron una guardia de honor mientras se realizaba una reseña de la vida y obra del General Buelna, destacando su valentía y los ideales que le valieron el sobrenombre de “El Granito de Oro”. A los actos también se sumaron representantes de las fuerzas armadas, incluyendo al Capitán Segundo de Infantería, Omar Saúl Zavala Hernández de la Novena Zona Militar; el Capitán Segundo Yatzil Alí Rojas Ramos de la Novena Fuerza Aérea; y el Capitán Primero Francisco L. Ruiz de la Guardia Nacional en Sinaloa, reafirmando la importancia del legado militar y civil del héroe sinaloense.