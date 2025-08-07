$!Rinden protesta integrantes del Consejo Estatal Forestal de Sinaloa 2025-2027

Rindieron protesta los nuevos funcionarios integrantes del Consejo Estatal Forestal 2025-2027, organismo destinado a buscar proteger los bosques, aprovechar los ecosistemas y sus recursos naturales en Sinaloa, conformado por autoridades de los tres niveles de Gobierno. La toma de protesta estuvo encabezada por la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa, María Inés Pérez Corral. ”Este esfuerzo conjunto nos permitirá alinear nuestras políticas y acciones con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Sinaloa, y programas como el Programa de Manejo del Fuego y el Programa Fitosanitario de CONAFOR”, dijo Pérez Corral.





Durante este nuevo periodo el consejo trabajará con dos comités: el Comité Técnico Revisor de Estudios Forestales, encargado de emitir opiniones técnicas sobre manejo, conservación, cambio de uso de suelo y aprovechamiento forestal; y el Comité Estatal de Protección Forestal, abocado a la prevención, combate y atención de plagas y enfermedades a través de sus subcomités de Incendios Forestales y Sanidad Forestal. De parte del Estado, Sebides propuso capacitar en materia de incendios forestales a los ejidos, municipios y cuerpos de seguridad pública, con el objetivo de mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias forestales. El Consejo Estatal Forestal se encuentra conformado por autoridades de Gobierno del Estado, Comisión Nacional Forestal, Procuraduría Federal de Protección Animal, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ayuntamientos y academia.



