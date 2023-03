En el Congreso del Estado fueron robados tres o cuatro cheques por cerca de 100 mil pesos, informó el Diputado Ricardo Madrid Pérez, Presidente de la Mesa Directiva.

Detalló que como representante legal del Congreso, la semana pasada interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado la cual ya fue ratificada, por el robo de los cheques los cuales corresponden a este año.

“Son tres o cuatro documentos, no sé si la cantidad no llegará a los 100 mil pesos o menos, no lo tengo de memoria, insisto, no es tema que se esté ocultando, ni mucho menos”, explicó.

“Hay los elementos de ver que esos documentos ya tuvieron un trámite, entonces, en razón de todos esos elementos están haciendo una investigación, están determinando las responsabilidades, los actores que formaron parte de todo el proceso y de los elementos que hay hasta el día de hoy”.

Mencionó que el personal administrativo se percató del faltante de los cheques al realizar un cierre contable, por lo que determinaron que fueron sustraídos en algún punto en lo que va del 2023.

Una vez que se dieron cuenta del robo, informaron al Diputado Feliciano Castro Meléndrez, Presidente de la Junta de Coordinación Política; y al Diputado Madrid Pérez, quien interpuso la denuncia por su calidad de representante legal del Congreso.

“En el ánimo de que las cosas lleguen a las responsabilidades correspondientes, a tener toda la claridad de qué pasó, cuándo pasó”, indicó Madrid Pérez.

Posteriormente, personal administrativo también informó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para que, a su vez, informen a los legisladores de sus bancadas y grupos de representación.

Madrid Pérez no abundó en detalles sobre los hechos, y afirmó que informará cuando sus declaraciones no pongan en riesgo la investigación.