Robespierre Lizárraga no descarta candidatura del PAS a la gubernatura de Sinaloa

Robespierre Lizárraga Otero reconoció que podría ser el candidato del Partido Sinaloense a la gubernatura de Sinaloa para el proceso electoral del 2027, aunque aclaró que la definición todavía no está tomada y que deberá darse en el momento jurídico y político correspondiente.

Luego de encabezar este sábado la celebración por el 14 aniversario del PAS, donde llamó a su estructura a “recuperar Sinaloa”, el dirigente estatal fue cuestionado directamente sobre si él sería la propuesta del partido para competir por la gubernatura.

“Podría ser yo, en su momento jurídico político determinado. Claro que sí...”, respondió.

Lizárraga Otero insistió en que todavía no se ha definido quién encabezará el proyecto electoral.

Además, dejó claro que no se considera el único perfil que podría competir por el PAS y abrió la puerta a que sea otra persona, hombre o mujer, quien represente al partido.

“Aquí hay una oportunidad de participar y que la pregunta de ustedes me sirva. A ver, no nada más estoy yo, también puede haber un personaje, una mujer, un hombre que tenga una propuesta viable, necesaria para Sinaloa y aquí puede encontrarlo”, expresó.

Ante la pregunta de si podría ser una mujer la candidata del PAS, el dirigente evitó adelantar nombres y señaló que esa posibilidad se conocerá en su momento.

“Se sabrá en su momento, pero sus medios que me sirvan para esa convocatoria. El PAS está abierto, pero también que la gente sepa que es un partido que tiene con qué y que tiene propuesta”, dijo.

Cuestionado sobre si se siente preparado para buscar la gubernatura, recordó su trayectoria política y los cargos que ha ocupado desde joven.

“Yo ya he tenido la oportunidad de andar en la política joven. He tenido muy buenas oportunidades, yo lo reconozco. Algunos lo llaman buena suerte, otros le llaman, pues trabajo”, manifestó.

Explicó que fue diputado local y regidor en dos ocasiones, además de haber dirigido la Universidad Autónoma de Sinaloa durante un año, durante un periodo “complicado por la defensa de la autonomía universitaria”.

Lizárraga Otero insistió en que todavía no es momento de definir candidaturas, pues el proceso electoral de 2027 aún no ha iniciado.

Explicó que una vez que comience formalmente, la autoridad electoral emitirá el calendario correspondiente y se establecerán los plazos para convenios de coalición y registro de candidaturas.

Como referencia, mencionó que en el proceso electoral de 2024 los convenios de coalición se concretaron a finales de enero y los registros de candidatos se establecieron posteriormente.

“Entonces, seguramente será igual en algún momento de enero nosotros entendemos si hay alianza o no hay alianza”, dijo.

Añadió que los registros de candidaturas generalmente se establecen a partir de marzo, por lo que todavía pueden presentarse cambios en el escenario político.

“Hay mucho tiempo, pueden pasar muchísimas cosas, pueden haber muchas sorpresas, pueden presentarse nuevas figuras y hay que esperar ese momento”, sostuvo.