Al respecto, mencionó que deliberarán quién tomará su lugar en la Secretaría General en las próximas horas para que no quede sin un titular.

Respecto a qué puesto tendrá Jesús Madueña dentro de la Universidad, indicó que de momento no puede ejercer una función de autoridad, pues desobedecería la medida cautelar impuesta por el Juez, pero seguirá siendo la figura central de su lucha por la autonomía universitaria.

“No, pues, él no puede asumir funciones para no caer en desacato, pero evidentemente es el líder moral de la Universidad, va a estar atento a temas, pero no ejerciendo funciones... es una cuestión de días o de horas incluso la resolución jurídica de él”, sostuvo.