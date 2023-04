El robo de cheques ocurrido en el Congreso del Estado generó confrontación entre los diputados Gene René Bojórquez Ruiz, del Partido Sinaloense; y Ricardo Madrid Pérez, del PRI.

La mañana de este martes, Bojórquez Ruiz informó que el Grupo Parlamentario del PAS propuso a la Junta de Coordinación Política que no haya acuerdo de reparación con la persona que resulte responsable del robo de cheques en el Congreso, pero afirmó que esto no fue aceptado por las y los integrantes de la Jucopo.

“Para que no se llegue a un acuerdo en donde no se pague el 100 por ciento, tenemos que decirlo muy claro, no queremos que lleguen a un acuerdo en donde no paguen la totalidad de lo que se robaron”, enfatizó el pasista.

Anteriormente el Diputado Ricardo Madrid Pérez, presidente de la Mesa Directiva, informó sobre el robo de cuatro cheques por más de 80 mil pesos entre todos, acto por el que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por ser el representante legal del Congreso.

“No hay ni siquiera los datos para audiencia inicial, no hay nada, no quieren decir nada”, afirmó Bojórquez Ruiz.

“Nosotros necesitamos formar un acuerdo porque ya sabemos lo que quieren hacer, no se necesita tener tres dedos enfrente para saber que quieren llegar a un acuerdo”, dijo.

Horas después de la conferencia de prensa del pasista, Madrid Pérez salió a la sala de prensa del Congreso en medio de la sesión para contradecir las declaraciones de Bojórquez Ruiz.

“La diputada coordinadora Alba Virgen fue y presentó un documento el día de ayer, o un cúmulo de documentos, uno de ellos tiene que ver con lo que estamos platicando, donde le hacía una solicitud al presidente Feliciano Castro, al diputado Feliciano Castro”, explicó.

“La pregunta que sí hice yo fue ‘diputada, ¿sólo a él o también a nosotros?’ Porque estamos en la Junta de Coordinación Política y somos pares, nosotros tenemos también voto como lo tiene el PAS”, dijo.

Agregó que en la Jucopo están representadas las fuerzas políticas de Movimiento Ciudadano, el PAN, Partido del Trabajo, el PRI, y los diputados sin partido.

“A nosotros no nos fue corrida una copia, no nos fue presentado un documento, fuimos testigos de que la coordinadora dio lectura a un documento y se lo presentó al Diputado Feliciano Castro”, comentó.

“Es un documento que predispone o solicita que no vaya a haber un acuerdo reparatorio, no vaya haber una instancia con el tema del seguimiento de los cheques”, señaló.

Derivado de la denuncia por el robo de cheques, ya fue realizada la audiencia inicial del caso, y el 27 de abril será la segunda audiencia, es decir, todavía no llega la parte del proceso legal en donde la víctima y el acusado pueden hacer un acuerdo reparatorio.

También se han reservado el nombre del presunto responsable por el debido proceso, subrayó el diputado.

“Es porque entonces pudiera poner en riesgo la investigación de fondo y este probable responsable en dado caso que se llegue a la delimitación que sea, pues puede tener una salida ya que el proceso no corrió como debió haber corrido”, expresó.

“Pues entonces pongamos en riesgo todo y no recuperemos todo, si se trata de generar nota para tener nombres y poner en riesgo el fondo, bueno pues ahí está”, señaló.

Afirmó Madrid Pérez que no buscarán ningún acuerdo reparatorio, cuando llegue esa parte del proceso judicial.

“No existe el día de hoy ningún elemento que nos permita pensar en ello, entonces no entiendo por qué solicitar algo que no existe”, sentenció.

“La finalidad de esta investigación es que el 100 por ciento de los recursos, que son públicos, sea un peso, 100, un millón, dos millones, son públicos, estén en la naturaleza para lo que esos recursos fueron etiquetados”.