Robo en comercios en Sinaloa alcanza su nivel más alto desde 2014

A un mes de que concluya el 2025, el delito por robo en local comercial en Sinaloa ya supera todo el acumulado de 2024 y se coloca como el nivel más alto registrado desde 2014.

De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General del Estado hasta noviembre el total de este delito es de 2 mil 106 casos.

El desglose mensual señala que enero cerró con 217 denuncias, febrero con 283 y marzo con 221. En abril se registraron 227 casos, mientras que mayo y junio documentaron 207 y 254 respectivamente.

En la segunda mitad del año, julio acumuló 172 carpetas, agosto 186, septiembre 120 y octubre 124.

Para noviembre se sumaron 95 denuncias.

Con este avance, 2025 ya supera las 2 mil 050 denuncias que se presentaron durante todo 2024, así como los totales de 2023 y 2022, que cerraron con mil 855 y mil 837 casos, respectivamente.

En la revisión histórica, no hay un registro mayor entre 2015 y 2024.

La última cifra superior a la de este año es la de 2014, cuando se contabilizaron 2 mil 481 denuncias por el mismo delito.

El promedio diario también presenta variación pues en 2025 se ubica en 5.77 casos por día, un incremento respecto al promedio de 5.60 reportado en 2024 y de 5.08 en 2023.