$!Rocha acompaña a Sheinbaum en la Asamblea General del IMSS y celebra reinauguración del Hospital ‘Carmen Serdán Alatriste’

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asistió como invitado especial a la 116 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la ciudad de Puebla.

Durante el encuentro, el director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó su informe anual y se llevó a cabo la reinauguración del Hospital General Regional No. 36, antes conocido como “San Alejandro” y que ahora llevará el nombre de “Carmen Serdán Alatriste”, en homenaje a la enfermera revolucionaria.