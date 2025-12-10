$!Rocha acompaña a Sheinbaum en la Asamblea General del IMSS y celebra reinauguración del Hospital ‘Carmen Serdán Alatriste’

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asistió como invitado especial a la 116 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la ciudad de Puebla.
Durante el encuentro, el director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó su informe anual y se llevó a cabo la reinauguración del Hospital General Regional No. 36, antes conocido como “San Alejandro” y que ahora llevará el nombre de “Carmen Serdán Alatriste”, en homenaje a la enfermera revolucionaria.
El nosocomio tuvo que ser demolido y reconstruido por completo tras los daños ocasionados por el sismo de 2017.
La asamblea reunió a gobernadores, funcionarios federales y representantes del sector salud, quienes destacaron los avances en recuperación, modernización y ampliación de infraestructura hospitalaria bajo el modelo de bienestar del Gobierno federal.
Rocha Moya reiteró su alianza con el IMSS para concretar en 2026 la construcción de un nuevo hospital del Seguro Social en Culiacán, que contará con 216 camas, ampliará la cobertura médica en Sinaloa y generará espacios clínicos para estudiantes, además de nuevas plazas para personal de salud y apoyo.