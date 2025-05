Rocha aconsejó a Merary Villegas sobre su carrera política previo a su renuncia como dirigente de Morena en Sinaloa

Merary Villegas Sánchez, ex dirigente de Morena en Sinaloa, pidió consejo del Gobernador Rubén Rocha Moya sobre su carrera política antes de dejar el cargo en Morena y hacerse cargo de su puesto como diputada federal.

El Gobernador señaló que conversaron sobre las aspiraciones de Villegas Sánchez para el 2027, y después de esta conversación renunció como dirigente de Morena.

“Merary estuvo conmigo y me preguntó a mí, que siempre lo he dicho yo a Merary: tú eres una política joven, piensa las cosas, cuando quieras un consejo no de líder de partido, sino de alguien que puedas confiar tú dime. Tú seguramente tienes planes para el 2027, entonces evalúate, ve donde puedes estar mejor posicionada siendo presidenta del partido, porque tendrían que refrendar ese puesto. Yo en lo personal te apoyaría, pero en el caso de la Diputación no necesitas que te apoye porque tu eres Diputada”, expresó el Gobernador.

El 28 de abril comenzó a circular la salida de Villegas Sánchez de la dirigencia estatal de Morena Sinaloa para retomar su cargo como Diputada federal, mismo que desde noviembre cuando asumió funciones es atendido por su suplente Danisa Flores Ojeda.

La salida de Villegas Sánchez ocurrió de manera repentina entre la política local.

Su suplente, Danisa Flores Ojeda, emitió un comunicado en el que señaló a Villegas Sánchez como irresponsable.

“Me parece una irresponsabilidad renunciar a la dirigencia estatal de Morena en un momento tan determinante para la historia de México y del estado de Sinaloa”, se señaló en el comunicado.

Merary Villegas Sánchez fue electa como Diputada federal en 2024 por tercera vez arropada por Morena, pero dejó sus labores a su suplente para dirigir el partido de Morena en Sinaloa.