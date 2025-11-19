Rocha acude a reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

El Gobernador Rubén Rocha Moya participó este jueves en un encuentro convocado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en Palacio Nacional, donde se reunieron 22 gobernadoras y gobernadores para dar seguimiento a la operación del Programa IMSS Bienestar en los estados.

Durante la reunión, Sheinbaum subrayó la importancia del trabajo coordinado entre Federación y entidades para garantizar servicios de salud gratuitos, reafirmando que el objetivo es “consolidar el derecho del pueblo a la salud de manera gratuita”.