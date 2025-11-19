Culiacán
|
Reunión

Rocha acude a reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Mandatarias y mandatarios del país revisaron el estado del Programa IMSS Bienestar en cada entidad
Belem Angulo |
19/11/2025 16:30
El Gobernador Rubén Rocha Moya participó este jueves en un encuentro convocado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en Palacio Nacional, donde se reunieron 22 gobernadoras y gobernadores para dar seguimiento a la operación del Programa IMSS Bienestar en los estados.

Durante la reunión, Sheinbaum subrayó la importancia del trabajo coordinado entre Federación y entidades para garantizar servicios de salud gratuitos, reafirmando que el objetivo es “consolidar el derecho del pueblo a la salud de manera gratuita”.

En el encuentro también estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.

