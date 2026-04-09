Rocha afirma que hay justicia en caso del asesinato de Alexa y Leidy con militares vinculados y descarta impunidad

El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que en el caso del ataque contra una familia en la comunidad de La Cieneguilla, en mayo del año pasado donde murieron las niñas Alexa y Leydi se está haciendo justicia y no habrá impunidad.

El Mandatario estatal señaló que el avance del proceso judicial confirma que las autoridades están actuando conforme a derecho y atendiendo las exigencias de las víctimas.

“En una ocasión me preguntaron si iba a haber justicia, y sí, se está impartiendo justicia. Hoy hay personas procesadas; se está entrando a una imputación de presuntos responsables”, expresó.

Rocha Moya subrayó que la determinación del Juez de continuar con el proceso es una señal clara de que el sistema de justicia está funcionando.

“Celebro que el Juez correspondiente haya emitido ya un dictamen de esa naturaleza, porque eso habla de que, en efecto, aquí no hay impunidad, sino que hay justicia”, afirmó.

Asimismo, destacó que su gobierno ha mantenido acompañamiento constante a la familia afectada, a través de distintas áreas institucionales.

“Sigue el acompañamiento con la familia por parte del Gobierno. Ustedes recuerdan que en todos los casos hay acompañamiento. Siempre estamos presentes, particularmente a través de atención a víctimas, derechos humanos y mujeres”, dijo.

Explicó que estas instancias trabajan de manera permanente, especialmente en casos relacionados con violencia, donde es fundamental garantizar apoyo integral.

“Esas áreas las tengo comisionadas de manera permanente y ahora están ahí, acompañando. Siempre, invariablemente, tienen que hacerlo”, puntualizó.

El posicionamiento del Gobernador se da en medio de la atención pública que ha generado este caso, considerado uno de los más sensibles en materia de derechos humanos en la entidad.