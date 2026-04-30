Rocha afirma que respeta al Gobierno de Estados Unidos tras acusaciones

El Gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que respeta al Gobierno de Estados Unidos, luego de las acusaciones en su contra que lo señalan como presunta figura clave en una red de apoyo al crimen organizado.

“Respeto mucho al Gobierno de los Estados Unidos, a todos, a todo el Gobierno, mis respetos”, expresó al ser cuestionado sobre los señalamientos.

En ese contexto, Rocha Moya reiteró que no tiene nada que temer ante las imputaciones difundidas por autoridades estadounidenses.

Las declaraciones surgen después de que el Gobierno de Estados Unidos hiciera públicos documentos en los que se acusa a diversos funcionarios sinaloenses de presuntos vínculos con el narcotráfico, particularmente con el Cártel de Sinaloa.