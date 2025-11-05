Rocha ajustará presupuesto 2026 para cubrir deudas con fondos de retiro sin afectar programas sociales

El Gobernador Rubén Rocha Moya informó que el Gobierno del Estado prepara adecuaciones al Presupuesto de Egresos 2026 para hacer frente a los adeudos acumulados con los fondos de retiro de trabajadores estatales, sin que esto implique recortes o afectaciones a los programas sociales en curso.

Luego de que se diera a conocer que las administraciones pasadas dejaron sin pagar más de 2 mil 600 millones de pesos en aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Sistema de Ahorro y Prestaciones para la Burocracia Estatal, el Mandatario explicó que su Gobierno busca una estrategia presupuestal para comenzar a cubrir dichas obligaciones.

“Estamos a punto de resolver ante el Congreso nuestras propuestas de cómo vamos a enfrentar el año que viene, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. Ahí es donde tenemos que expresar, saber hacer frente a lo que viene el siguiente año. Estas son nuestras propuestas para poder enfrentar esos problemas que son urgentes, que no esperan”, expresó.

Rocha Moya subrayó que el propósito de su administración es sanear las finanzas estatales y dar cumplimiento a los compromisos con la burocracia, sin comprometer los apoyos destinados a los sectores más vulnerables.

Recordó que los adeudos detectados provienen de deducciones hechas a los trabajadores que no fueron entregadas a los fondos correspondientes entre 2012 y 2016, durante el gobierno de Mario López Valdez, y en algunos meses de 2021, bajo la administración de Quirino Ordaz Coppel.

En ese sentido, destacó que su Gobierno trabaja en una planeación financiera que permita absorber gradualmente el impacto de esas deudas sin poner en riesgo la operación de las dependencias estatales ni los programas prioritarios.

“Estas son nuestras propuestas para poder enfrentar esos problemas que son urgentes, que no esperan”, insistió Rocha Moya, al referirse a la presentación del paquete económico 2026 que enviará próximamente al Congreso del Estado.

La Secretaría de Administración y Finanzas y la de Planeación y Desarrollo están a cargo de diseñar las proyecciones para el próximo ejercicio fiscal, las cuales incluirán medidas de ajuste y previsión para atender los pasivos heredados.

Rocha Moya adelantó que su administración mantendrá el principio de transparencia en la gestión presupuestal y que se dará a conocer públicamente la estrategia con la que se buscará garantizar el equilibrio financiero del Estado y la seguridad laboral de los trabajadores.

EL CASO

El lunes, durante su conferencia de prensa La Semanera, el Gobernador Rocha Moya reveló que del 2012 al 2016, en el gobierno de Mario López Valdez, y durante algunos meses del de Quirino Ordaz Coppel, no se pagaron las aportaciones de trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Sistema de Ahorro y Prestaciones para la Burocracia Estatal, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La deuda asciende en total a 2 mil 641 millones de pesos y corresponde a deducciones de nómina que el Gobierno de Sinaloa práctica como retenciones solidarias para construir una bolsa económica para la jubilación de los trabajadores y aportaciones de vivienda.

De manera desglosada, durante la administración de López Valdez no se pagaron aportaciones por 2 mil 351.3 millones de pesos: mil 285 millones de IPES, 72 millones de Issstesin y 994.3 del Sistema de Ahorro y Prestaciones para la Burocracia Estatal.

En la administración de Ordaz Coppel lo pendiente representa 235.7 millones: 59 millones de IPES, 173 millones en Issstesin y 3.7 millones en el Sistema de Ahorro, correspondientes a los últimos meses de su gestión, aseguró el Gobierno del Estado.

Del total presentado restarían 81 millones de pesos que no fueron contemplados en el desglose presentado en la conferencia por el secretario de Administración y Finanzas Joaquín Landeros Guicho.