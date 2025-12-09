$!Rocha anuncia 10% de aumento salarial a policías y $500 millones para seguridad estatal

En una ceremonia celebrada en la explanada de la Universidad del Policía de Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció un incremento del 10 por ciento en el salario del personal policial operativo, el cual entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año. El aumento beneficiará a la Policía Estatal Preventiva, custodios penitenciarios, elementos de servicios de protección, así como al personal del C4 y del C3 que son quienes realizan evaluaciones y pruebas.

“Vamos a partir del 1 de enero van a tener un incremento del 10 por ciento. ¿Quiénes?, pues todos”, compartió Rocha Moya. La ceremonia, presidida por el Gobernador y el Secretario de Seguridad Pública, General Óscar Rentería Schazarino, sirvió para reconocer el desempeño y profesionalismo de las fuerzas del orden. El evento contó con la presencia de altas autoridades militares y navales, incluyendo al General Guillermo Briseño Lobera, Comandante de la Tercera Región Militar y al Vicealmirante José Daniel Resendiz Sandoval, de la Cuarta Región Naval, entre otros líderes de dependencias y organismos de seguridad federales y estatales.

Rentería Schazarino destacó la valentía, disciplina y la vocación de quienes sostienen la tranquilidad de nuestro estado y en su mensaje. Reiteró que el trabajo policial se guía por los cuatro ejes fundamentales de la estrategia nacional de seguridad que es la atención a las causas, contar con más y mejores policías, fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación absoluta entre instituciones, aparte, expresó su reconocimiento en nombre del Gobierno de México y del Estado, e hizo una mención especial a los compañeros fallecidos y heridos en cumplimiento de su deber. “Debemos trabajar como una sola institución. Esto significa que no hay espacio para la fermentación, que la institución, que la seguridad se construye sumando capacidades, compartiendo responsabilidades y actuando con unidad de propósito”, dijo Rentería Schazarino. El Gobernador Rocha Moya dedicó su intervención a detallar los avances en la lucha contra la inseguridad y los nuevos compromisos presupuestarios, además, señaló que la encomienda fundamental es salvaguardar la seguridad, proteger el patrimonio social y empresarial.

Entre los datos presentados, destacó que Sinaloa ha registrado una baja en los homicidios dolosos, siendo noviembre el mes más bajo en este delito, con una tendencia a la baja del orden del 47 por ciento desde junio. A pesar de los avances, el Gobernador reconoció que aún persisten delitos patrimoniales como el robo de vehículos, donde se tiene una tasa de rescate de aproximadamente el 40 por ciento y se trabaja en la prevención. Subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional absoluta, calificándola como la columna vertebral de todo nuestro esfuerzo y que en Sinaloa se ha superado la fragmentación que existió en el pasado entre corporaciones.