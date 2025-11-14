Rocha asegura que ni municipios ni la UAS le han solicitado apoyo para cerrar el año

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, señaló que hasta el momento no ha recibido solicitudes de apoyo financiero por parte de los municipios ni de la Universidad Autónoma de Sinaloa para enfrentar los pagos de fin de año.

Reconoció que eventualmente podrían plantear necesidades conforme avancen los cierres administrativos.

“Ninguna. Hasta ahorita. No me tienen muy acosado pero no tardan”, dijo sobre los municipios.

Rocha explicó que los municipios cuentan con ahorros específicos para el pago de aguinaldos, recursos que permanecen bajo resguardo del Gobierno estatal pero que pertenecen íntegramente a cada administración.

Aseguró que, pese a ello, ninguna autoridad municipal ha solicitado respaldo adicional.

“Lo que ocurre es que para el tema del aguinaldo, los municipios tienen ahorros y están ahorrando con nosotros, pero son de ellos, es recurso de ellos”.

Indicó que este comportamiento se replica en otras entidades públicas que suelen acudir cada diciembre, entre ellas las universidades.

Aunque la UAS no ha hecho ningún planteamiento formal en esta ocasión, el Gobernador anticipó que podría presentar una petición más adelante, como ocurre cada cierre de año.

“Hay que ver las universidades que generalmente aunque tengan ellos un presupuesto especificado para el aguinaldo y los pagos de fin de año normalmente acuden, pero tampoco tengo planteamientos específicos”.

“Pero no nos lo han pedido [la UAS] pero seguramente harán algún planteamiento”.