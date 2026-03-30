Rocha asegura que se mantiene refuerzo de seguridad tras casos de empresarios secuestrados

El Gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que se han reforzado las estrategias de seguridad en el Estado tras los recientes casos del empresario desaparecido en Mazatlán, entre ellos el del empresario Rafael Tirado Lizárraga, propietario de “Fruterías Alicia”, quien fue reportado como desaparecido y posteriormente localizado sin vida.

Durante su Conferencia Semanera, señaló que estos hechos forman parte de una situación que aún requiere atención permanente por parte de las autoridades.

“El mensaje que les doy es que están reforzadas las estrategias de seguridad, lamentablemente están ocurriendo estos casos”, expresó.

Rocha Moya explicó que el Gobierno estatal ha activado operativos inmediatos en casos recientes, tanto en Mazatlán como en Culiacán, donde se han realizado acciones de respuesta rápida para la localización de personas privadas de la libertad.

Indicó que en algunos casos se ha logrado rescatar con vida a las víctimas, mientras que en otros se continúa con las investigaciones y labores de búsqueda.

El Gobernador también mencionó que, en el caso del empresario de Mazatlán, la identificación del cuerpo aún no estaba completamente validada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa al momento de su declaración, aunque expuso que la familia ya había hecho un reconocimiento.

Reiteró que las autoridades mantienen operativos activos y seguimiento a los casos, sin dar por concluidas las investigaciones.