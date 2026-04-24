Rocha aún no informa a Sheinbaum sobre protesta en Topolobampo; ‘vamos a hacerlo’, dice

Luego de la protesta que obligó a suspender el arranque de la planta de metanol en Topolobampo, el Gobernador Rubén Rocha Moya admitió que aún no ha informado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre lo ocurrido.

Cuestionado sobre si ya había reportado los hechos registrados un día antes en el evento de Mexinol, el mandatario respondió que no ha tenido comunicación con la titular del Ejecutivo federal.

“Acuérdese que le dije que yo no me veo muy seguido con la presidenta... imagínate tú que de ayer para acá ya lo haya hecho. No lo he hecho, he tenido otras cosas que hacer, vamos a hacerlo”, expresó.

La declaración se da tras la protesta de comunidades indígenas y pobladores que irrumpieron en el acto inaugural de la planta en Topolobampo, lo que obligó a cambiar de sede el evento a la ciudad de Los Mochis.

El Mandatario aseguró que su gobierno se mantiene atento a la situación.

“Muy atentos de todos los problemas”, señaló.

Durante la jornada del jueves, los manifestantes acusaron riesgos ambientales y falta de consulta en el proyecto industrial, lo que derivó en un diálogo emergente con autoridades estatales.

Tras los hechos, el propio Rocha Moya había planteado la posibilidad de someter el proyecto a consulta ciudadana e indígena, además de comprometerse a llevar las inconformidades al Gobierno federal.

Sin embargo, hasta el momento, el gobernador reconoció que ese acercamiento con la Presidenta aún no se ha concretado.