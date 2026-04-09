Culiacán
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Violencia

Rocha celebra regreso de Diputada Elizabeth Montoya y reacciona a su interés por la Alcaldía de Culiacán

El Gobernador Rubén Rocha Moya destacó el ánimo de la Legisladora Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda tras su reincorporación al Congreso, luego del ataque que sufrió en enero
Belem Angulo |
09/04/2026 11:14
09/04/2026 11:14

El Gobernador Rubén Rocha Moya celebró el regreso a la vida pública de la Diputada local de Movimiento Ciudadano Elizabeth Montoya Ojeda, quien esta semana se reincorporó al Congreso del Estado tras haber sufrido un atentado.

La Legisladora se había mantenido alejada de sus actividades luego del ataque armado que sufrió en enero pasado, hecho en el que perdió un ojo y que la obligó a un proceso de recuperación.

Rocha Moya reconoció su estado de ánimo y disposición para retomar sus funciones.

“Qué bueno que regresó y que está en buenas condiciones, trae buen ánimo y bueno, es lamentable lo que le pasó, pero su condición de ánimo es muy valiosa. Para mí, yo celebro”, expresó.

Durante su reaparición pública, Montoya Ojeda también manifestó su interés por buscar la Presidencia Municipal de Culiacán, lo que fue tomado con tono ligero por el Gobernador.

“Pues ahí tiene ya un entretenimiento”, comentó.

El regreso de la Diputada ha generado atención en el ámbito político local, tanto por su recuperación como por sus aspiraciones rumbo a futuros procesos electorales.

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