Rocha descarta involucrar a Sheinbaum en búsqueda de apoyos por sequía

CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya descartó acudir a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para pedirle ayuda ante la negativa de la Federación de declarar emergencia por sequía en el estado.

Rocha Moya detalló que Gobierno Federal rechazó la solicitud de declaratoria de emergencia debido a que no fue realizada dentro del periodo permitido, sin embargo el Gobernador expuso que sí se presentó dentro de este tiempo.

“Finalmente son elementos técnicos los que argumentaron, entonces nosotros hemos recurrido también a elementos técnicos para decir que estamos en tiempo”, dijo.

“Además, mostrar, yo no sé si el Secretario de Gobierno les mostró la solicitud que nosotros hicimos en diciembre, pues uno de los argumentos que sí, es que porque no lo hicimos en diciembre, pero sí lo hicimos. Entonces, es técnico, no quiero recurrir a la Presidenta para ese asunto, no es lo más pertinente, entonces estamos haciendo lo que viene y por fortuna ya nos está lloviendo”.

El 14 de abril el Gobernador firmó una solicitud de declaratoria de emergencia que fue enviada a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

En la solicitud se establece que la capacidad financiera y operativa del Gobierno del Estado ha sido rebasada para atender por sí misma la totalidad de los efectos de la sequía severa, que de acuerdo a la misma petición se ha mantenido en el estado desde mayo de 2024.

La solicitud enviada en abril sería la segunda petición enviada a la Federación para atender el tema de la sequía, de acuerdo a la declaración del Gobernador.

En abril se estableció que de autorizarse la solicitud se esperaba por parte de la Federación apoyo material, para la instalación de plantas potabilizadoras portátiles en los diques, para el llenado de cisternas, mismas que llevarán el agua a los diferentes pueblos donde se necesita el vital líquido para el consumo humano.