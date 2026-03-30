Rocha destaca condiciones que favorecen sobrevivencia de mineros atrapados en Rosario

El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que las condiciones al interior de la mina colapsada en Rosario han permitido que los trabajadores atrapados puedan resistir por más tiempo, luego del rescate con vida de uno de ellos.

Durante su Conferencia Semanera, explicó que el minero rescatado fue trasladado al Hospital General de Mazatlán, donde recibió atención médica y fue evaluado con resultados favorables.

“El trabajador presentó deshidratación, pero en términos generales se encuentra en un estado bastante aceptable, incluso se valora la posibilidad de que pueda ser dado de alta en el transcurso del día”, indicó Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud.

Rocha Moya subrayó que, a diferencia de otros escenarios de emergencia, las condiciones dentro de la mina no son extremas, lo que podría favorecer la sobrevivencia de los tres trabajadores que aún permanecen atrapados.

Detalló que el ambiente en el interior oscila entre los 20 y 30 grados centígrados, sin calor excesivo, además de que existe oxigenación suficiente, factores que marcan una diferencia importante frente a situaciones de exposición a la intemperie.

A esto se suma que los mineros conocen el entorno en el que trabajan, lo que podría ayudarles a administrar recursos básicos como el agua y la energía física mientras se concretan las labores de rescate.

“El hecho de que estén en un ambiente no extremo, con oxígeno y con conocimiento del lugar, les permite mantenerse en mejores condiciones por más tiempo”, expresó.

También señaló que uno de los aspectos médicos que más preocupaban era una posible falla renal derivada de la falta de hidratación; sin embargo, en el caso del trabajador rescatado, sus riñones se encuentran funcionando adecuadamente.

Asimismo, indicó que los mineros realizaban distintas funciones dentro del yacimiento, como perforistas, encargados de abrir cavidades para la extracción de minerales como oro y plata, y labores de supervisión.

Rocha Moya reiteró que el objetivo principal de las autoridades es localizar con vida a los tres trabajadores restantes, confiando en que las condiciones descritas puedan jugar a su favor conforme avanzan las labores de rescate.