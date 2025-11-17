Rocha destaca que la FIL se consolida como un espacio que fortalece la identidad literaria de Sinaloa

El Gobernador Rubén Rocha Moya reconoció este lunes la creciente participación ciudadana en la tercera edición de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, un evento que, aseguró, se ha convertido en un referente cultural para la capital y este lunes inició la Feria del Libro en la ciudad de Los Mochis.

Durante su conferencia La Semanera, el mandatario resaltó que la FIL no solo convoca a lectores de todas las edades, sino que genera un espacio de diálogo en torno a la escritura, la lectura y la reflexión crítica. Subrayó que estos foros son esenciales para preservar y promover la identidad literaria del Estado.

“Esta Feria nos alienta mucho porque, como que se está viendo un interés, que a veces no aparece tan notorio, como es el hecho de que la población se interese por las cosas intangibles que le son de gran utilidad y presencia como es la obra escrita, la novela, el libro temático, etcétera”.

“Son crónicas, son parte de la historia que va quedando registrada en nuestro pueblo y se ve que hay interés”, expresó Rocha Moya.

La FIL Culiacán 2025 cerró con una afluencia superior a los 126 mil asistentes, además de múltiples presentaciones editoriales, conversatorios con escritores locales y actividades que fomentaron la participación de nuevos lectores.

Rocha Moya señaló que el éxito del encuentro literario demuestra la importancia de acercar estos espacios a más regiones del estado, e insistió en que su réplica en otras ciudades contribuirá a fortalecer la vida cultural y el sentido de comunidad en Sinaloa.