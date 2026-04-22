Rocha dice no tener información sobre presunto operativo para detener a ‘El Guano’; asegura hay estructura de seguridad en el Estado

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó no contar con información sobre el presunto operativo de detención de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, reportado en la zona limítrofe entre Sinaloa y Durango, en la región de Tamazula, colindante con el municipio de Badiraguato.

“No tengo información”, expresó el Mandatario estatal al ser consultado sobre el tema.

Rocha Moya indicó que en la entidad no se han retirado operativos y que las acciones de seguridad se mantienen en distintos puntos del Estado.

“Aquí en el Estado no se han retirado, los operativos están completamente ubicados y están funcionando en todos los puntos del Estado, no solo de Culiacán, en todos los puntos. Tenemos el mismo número de efectivos de las diferentes corporaciones”, señaló.

El Gobernador agregó que los mandos de seguridad sostienen reuniones diarias para revisar información y definir acciones.

“Todos se reúnen a las 11 de la mañana. Ahorita seguramente que a las 11 de la mañana tendrán ellos ya esa información. Todos los días se reúnen a las 11 de la mañana y renuevan cosas o van y se plantean más cosas derivadas de lo que examinamos en la mesa de seguridad a las 8 de la mañana”, dijo.

Sobre la posibilidad de conocer detalles del operativo, Rocha Moya sostuvo que, de tratarse de un asunto relevante para su conocimiento, habría sido informado previamente.

“Si fuera tan importante que yo lo supiera, me lo hubieran mandado por un mensaje. Pero si finalmente es estrictamente tema de acción policial, pues eso es un tema que se coordinan ellos”, manifestó.

Hasta el momento, señaló, no hay información concreta sobre el desarrollo de esta situación.