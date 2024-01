El Gobernador Rubén Rocha Moya mencionó que no tiene programado asistir al cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum Pardo el próximo jueves 18 de enero.

El Mandatario estatal mencionó que no estaba enterado de la fecha del evento, por lo que no lo tiene programado.

Señaló que ese día estará en la Ciudad de México en una junta con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema de IMSS Bienestar, por lo que se encontrará ocupado.

”Voy a México el jueves pero a una reunión con el Presidente, tenemos una reunión para ver con el IMSS Bienestar”, dijo.

”Pero no estoy convocado, no sabía del cierre de campaña. Ese día es complicado, no lo tengo programado, no estoy programando para asistir”.