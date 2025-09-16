$!Rocha encabeza ceremonia por aniversario 215 de la Independencia de México

El Gobernador Rubén Rocha Moya encabezó este martes la ceremonia conmemorativa por el 215 aniversario del inicio de la guerra de Independencia, acompañado por representantes de los tres órdenes de gobierno, autoridades militares y civiles. El acto inició con el izamiento de la bandera a toda asta en la explanada del Palacio de Gobierno, seguido de la entonación del Himno Nacional.

Posteriormente, el Mandatario estatal, junto con el Presidente del Poder Judicial, Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel; la Presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso local, Arely Berenice Ruiz; el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y mandos militares, rindieron guardia de honor ante los monumentos a Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez y José María Morelos y Pavón. Entre los asistentes estuvieron el Comandante de la Tercera Región Militar, General Guillermo Briseño Lobera; el Comandante de la Cuarta Zona Naval, Vicealmirante José Manuel Reséndiz Sandoval; el Comandante de la Novena Zona Militar, General Santos Gerardo Soto; y el Comandante de la Guardia Nacional en Sinaloa, General Francisco Alvarado Terán.